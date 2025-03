Il direttore generale dell’Asl Marco Torre incontra il presidente di Opi Giovanni Grasso

Arezzo, 11 marzo 2025 – Primo incontro istituzionale tra il Direttore Generale dell’ Asl Toscana sud est Marco Torre e il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo Giovanni Grasso.

“È stato un incontro proficuo – commenta il direttore generale dell’Asl Marco Torre – abbiamo condiviso alcuni temi urgenti e importanti da affrontare, in piena collaborazione.

L’attenzione al nostro personale sanitario, così come la prevenzione del fenomeno delle aggressioni nell’ambiente di lavoro, sono solo alcuni degli argomenti, condivisi con l’Opi, a cui prestare cura e attenzione per la valorizzazione di tutte le professioniste e professionisti della nostra Azienda”.

Di piena condivisione degli obiettivi parla anche il Presidente Opi di Arezzo Giovanni Grasso: “Anche su tematiche come la carenza di personale dobbiamo lavorare insieme nell’ottica del miglioramento dei servizi all’utenza che è l’obiettivo comune.

In questo territorio abbiamo portato avanti progetti innovativi come l’infermiere di comunità e la teleassistenza e vogliamo stimolare l’Azienda a proseguire in percorsi innovativi virtuosi che si sono dimostrati di grande importanza ed efficacia come la Delibera Nunziatina”.