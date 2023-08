Il dilemma: cotto o non cotto? Palazzo delle Laudi si arrende a Sansepolcro

Cotto o non cotto? Questo il dilemma che investe piazza Torre di Berta, piazza Santa Marta e piazza Dotti a Sansepolcro nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana: un pacchetto da cinque milioni di euro finanziati con il Pnrr. Il Comune biturgense affida a uno studio di Firenze la redazione del progetto, che prevede una parte di ripavimentazione delle tre piazze con i mattoncini a coltello colorati di rosa antico.

L’elaborato viene poi illustrato alla cittadinanza nel corso di un pubblico incontro ed è normale che vi possano essere gusti discordanti nel merito di esso. C’è tuttavia un problema legato alla causale storica, dal momento che Sansepolcro non è stata zona di fornaci: quando infatti il 14 giugno si riunisce l’apposita commissione consiliare, viene rilevata la non rispondenza con il regolamento urbanistico.

Il comma 15 dell’articolo 40 del regolamento stabilisce che le pavimentazioni pubbliche di Sansepolcro possano essere realizzate utilizzando "esclusivamente materiale lapideo", quindi la pietra. Inizia allora la battaglia del consigliere Laura Chieli di Fratelli d’Italia-Sansepolcro Futura, che compie tutti i passaggi possibili per avere una motivazione documentale a sostegno del cotto. Non ricevendo giustificazioni plausibili (si era parlato anche di una "toscanità" che il cotto avrebbe conferito a Sansepolcro), si attiva fino ad arrivare al senatore Paolo Marcheschi di FdI, capogruppo in commissione cultura a Palazzo Madama. Nel frattempo il soprintendente di Siena, Arezzo e Grosseto, Gabriele Nannetti, esprime parere contrario alla pavimentazione con il cotto.

La giunta di Palazzo delle Laudi porta però in consiglio la proposta di una modifica del regolamento urbanistico e in luglio procede con l’appalto di una prima tranche di lavori e con l’affidamento a una ditta, dopo gli ok dal punto di vista giuridico. Ora la bocciatura del cotto da parte del soprintendente speciale per il Pnrr, Luigi La Rocca, il cui parere è vincolante.

Claudio Roselli