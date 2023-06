Il digiuno interrotto e la voglia di vincere

Il rettore Roberto Felici è quello che ha rotto anni fa il lungo digiuno di Porta del Foro, durato ben dodici anni. Lo ha interrotto il 22 giugno 2019 con il 5 di Gabriele Innocenti e il 4 di Davide Parsi. La lancia d’oro dedicata a Benvenuto è la ventisettesima del quartiere giallocremisi. Roberto Felici, come architetto, ha inoltre disegnato i bozzetti per la lancia d’oro del 4 settembre 2016 dedicata al Beato Gregorio X e quella del 18 giugno 2022 per i 150 anni dell’istituto aretino Casa Thevenin.