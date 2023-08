Il Diffusioni Festival 2023 a Terranuova

Arezzo, 01 agosto 2023 – Torna l’appuntamento teatrale estivo targato Kanterstrasse Teatro, il Diffusioni Festival 2023, con il divertentissimo spettacolo Fiabe jazz - Cenerentola Rock! della compagnia Teatro Popolare d’Arte. Appuntamento venerdì 4 agosto, alle ore 21:15 in Piazza della Liberazione a Terranuova Bracciolini. Fiabe jazz è un format/spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d'Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia: partendo da un palco semi vuoto due attori, Roberto Caccavo e Marco Natalucci, e un musicista, Francesco Giorgi, faranno rivivere attraverso situazioni comiche esilaranti e utilizzando solo qualche parrucca e pochissimi oggetti, la celebre fiaba di Cenerentola, che grazie alla presenza de I Fratelli Marelli (Pedro Judkowski e Lorenzo Lucci) diventa Cenerentola rock! Idea portante di Fiabe jazz è il concetto di imprevisto che rende più avventuroso il viaggio: esattamente come quando si è a bordo di una mongolfiera in balia delle correnti d’aria, noi possiamo solo decollare o atterrare, la direzione la decidono il vento, il fato, l’imprevisto.

Da qui l’uso del termine "jazz": come nel jazz la variazione sul tema principale è di vitale importanza anche nello spettacolo musica e racconto variano attraverso il coinvolgimento del pubblico senza però mai perdere di vista il tema principale. Fiabe jazz è un gioco di immagini, suoni e parole che ha già conquistato migliaia di spettatori piccoli e grandi con un format originale brillante, comico, surreale, imprevedibile, è un caleidoscopio della fantasia manovrato dal pubblico, è spostare l’accento sull’importanza della creatività come mezzo che va oltre ogni imprevisto. Il Diffusioni è un evento che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e di critica. Dopo i difficili anni della pandemia le manifestazioni come questa sono tornate ad animare le nostre piazze e le nostre strade, come e più di prima e la risposta della gente è stata positiva, perché c’è voglia di uscire e di divertirsi, dopo un periodo assai complicato. Anche quest’anno i riscontri sono stati quindi positivi, e il bilancio, anche se non è concluso, è da considerarsi soddisfacente. L’evento è ad ingresso gratuito, per info e prenotazioni è possibile contattare il numero +393534342527 e la mail [email protected]