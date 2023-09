Il derby è tutto del Brescia. Lecco, uno 0-2 che brucia

Il Brescia sbanca il Rigamonti-Ceppi e rovina il vero esordio casalingo stagionale del Lecco che è tornato a giocare in B sul suo campo dopo 50 anni. Con un gol per tempo, le rondinelle hanno centrato la seconda vittoria consecutiva (in due partite disputate) dimostrando di essere una squadra cinica anche se non bellissima mentre il Lecco di mister Foschi, pur disputando una partita volitiva, deve ancora lavorare parecchio per calarsi nelle difficoltà della nuova categoria e capitalizzare le occasioni create. E dovrà farlo alla svelta. Pesa, come un macigno, il rigore sbagliato da Novakovic al 15’ e che avrebbe consentito ai padroni di casa di riacciuffare gli avversari.

Gran partenza del Brescia che dopo 3 minuti è già in vantaggio. Azione manovrata, palla a Borrelli e gran botta terrificante dal limite di prima intenzione che sorprende Melgrati e finisce la sua corsa in rete. Al 12’ mischia in area, tiro di Giudici e palla deviata in angolo, e al 14’ la grande occasione per il Lecco. Fallo in area su Di Stefano e rigore netto che Novakovic però spedisce sul palo. Al 19’ gran spunto di Di Stefano ma Lezzerini è bravo a ribattere e al 25’ il colpo di testa di Marrone finisce fuori di poco. Al 43’ Borrelli gira da due passi costringendo Melgrati a deviare coi piedi.

La ripresa inizia con una conclusione di Di Stefano parata da Lezzerini. Ma al 18’ il Brescia chiude i conti. Errore di Battistini, Bianchi si invola verso Malgrati e appena entrato in area lo fredda con un tiro imparabile. La partita finisce in pratica qui anche se al 7’ di recupero Eusepi sbaglia un rigore (tiro lento in bocca a Lezzerini) concesso dall’arbitro Ferrieri Caputi dopo una revisione al Var.