Il declino delle democrazie. Trenta studiosi da 24 Paesi

Sarà ancora una volta il Palazzone a trasformare la città etrusca in un crocevia internazionale di idee e di ricerca. Da sabato a martedì 30 settembre, Cortona ospiterà la Summer School "Democratic Backsliding and Political Conflict", che vedrà arrivare 30 giovani studiosi provenienti da 24 paesi per confrontarsi sul tema del declino delle democrazie e sulla loro capacità di resistere alle nuove sfide globali. Il progetto, promosso dalla Classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore e dall’Istituto Universitario Europeo di Firenze, ha scelto proprio il Palazzone come sede principale: un luogo che, con la sua storia e la sua vocazione culturale, diventa simbolo di un confronto capace di unire le radici locali con le grandi questioni del presente.

Accanto a Cortona, le attività si svilupperanno anche nella Villa Schifanoia di Firenze, ma sarà la Valdichiana a dare il benvenuto alla comunità accademica internazionale. Tre giornate fitte di lezioni, seminari e dibattiti porteranno in città studiosi ed esperti di livello mondiale. Tra i relatori Daniel Kelemen della Georgetown University di Washington, Scott Cummings della UCLA School of Law di Los Angeles e Marjoke Oosterom dell’Institute of Development Studies di Brighton. Con loro, i partecipanti potranno discutere di movimenti sociali, ruolo dei media, élite politiche e istituzioni statali, senza dimenticare le prospettive sull’Europa orientale e l’impatto dell’Unione Europea sulla resilienza democratica.

Un’occasione unica non solo per i giovani ricercatori che presenteranno i propri progetti di studio ricevendo feedback mirati, ma anche per Cortona che si conferma punto di riferimento per la formazione d’eccellenza e per il dialogo internazionale. "La scelta di Cortona – sottolineano gli organizzatori – è parte integrante del progetto: un contesto che favorisce lo scambio di idee e la costruzione di reti tra studiosi provenienti da diverse culture e discipline". La Summer School è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il progetto MERITA – rete per i talenti – e dal programma Widening Europe dell’Istituto Universitario Europeo. Con questo appuntamento il Palazzone rafforza il proprio ruolo di avamposto culturale della Normale in Toscana. Per Cortona non solo un evento accademico di altissimo livello, dunque, ma anche un’occasione di crescita per la città etrusca.