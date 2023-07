"Il cuore gli si è fermato tre volte" A 16 anni lo salva col defibrillatore Attimi di paura: Alessandro racconta

di Alberto Pierini

"Quando chiudo gli occhi, soprattutto la notte, rivedo quella scena". Alessandro Dioni a 16 anni, presto ne compirà 17. E ti racconta la sua epopea con lo sguardo tranquillo di chi tutto si considera meno che un eroe. "Non ho fatto corsi di primo soccorso, solo delle lezioni a scuola, di quelle con i manichini per capire i movimenti". Eppure li ha capiti così bene da aver salvato un uomo. Un uomo di 52 anni, il cui battito cardiaco si era fermato di colpo alla fine di una festa della parrocchia.

Siamo a San Marco, in via Romana, nel cuore di una chiesa dove i giovani impegnati sono tanti. "Ero sul muretto di confine, stavo parlando con degli amici: ho sentito alle spalle un rumore secco". Si volta e quell’uomo che aveva preso il suo bambino per mano era riverso in terra. Capisce che non c’è niente da perdere. Intorno è il panico, ci sono urla, qualcuno grida: "Sta morendo, sta morendo". "Lo confesso, noi adulti eravamo come bloccati dalla paura" esclama Sara Tanganelli con grande franchezza, esaltando l’aiuto dei ragazzi.

Perché si mobilitano in tanti. C’è chi prende i più piccoli e li porta in un angolo, c’è chi prende il figlio di chi aveva avuto il malore per fargli passare la paura. Ma torniamo ad Alessandro.

"Era steso a terra e cercava di respirare: siamo corsi da lui".

Comincia l’operazione salvataggio. "Qualcuno ha chiamato il 118, gli ho tirato su la maglia per controllare il battito cardiaco". Non c’era più. A questo punto la scena disegna la corsa di un fil, per fortuna a lieto fine.

"Ho chiesto se ci fosse un defibrillatore, mi hanno detto che era accanto alla porta della chiesa". Ce lo aveva lasciato don Silvano Paggini, il vecchio parroco. "Ho sganciato il portello e l’ho portato dove serviva". Non l’aveva mai fatto, Ma dove ha trovato il coraggio? "Ho capito che l’alternativa era lasciarlo morire". Ha cominciato il massaggio cardiaco, regolare, continuo, come gli avevano detto a scuola. "Poi ho fatto allontanare chi c’era ed ho dato la prima scossa". Qualcuno indirizza l’automedica verso la chiesa, ma intanto l’operazione di soccorso continua.

"Un signore, purtroppo non so il nome, mi ha dato il cambio sul massaggio cardiaco. Io ho dato altre scosse". Una lotta contro la morte. "Il cuore gli si è fermato tre volte ed è sempre ripartito". A guidarlo le indicazioni stesse del defibrillatore, secondo una logica che renderà felice il leader del 118 Massimo Mandò. "E’ chiarissimo, ti indica cosa fare alla perfezione".

Dopo la terza scossa il cuore riparte e al suo posto arrivano i soccorritori. "Non lo hanno intubato ma gli hanno iniettato qualcosa di forte", L’ambulanza parte a sirene spiegate. Alessandro si appoggia al muretto, intorno il clima di un’avventura incredibile. Intorno a mezzanotte, alla fine dei campi estivi: lui è scout ma era nella veste di animatore. Durante la notte arriva dall’ospedale una foto. Il cinquantenne sta bene anche se non ricorda nulla. Alessandro invece non può dimenticare: neanche quando chiude gli occhi.