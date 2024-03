Il cuore del paese si ripopola. La scelta di una giovane coppia: "Qui come una grande famiglia"

"Vivere in centro storico significa vivere la vita di paese: uscire di casa e fare una passeggiata tra negozi, bar e ristoranti che diventano a tutti gli effetti i tuoi vicini di casa. Insomma la vita sociale in paese è bellissima: ci piace". Ce lo racconta Nicola Migliacci, 35 anni, che da due mesi ha scelto di tornare, dalla campagna cortonese, a vivere nel centro storico di Castiglion Fiorentino, ristrutturando la casa dove viveva da piccolo. Non è il solo: negli ultimi 15 anni il numero di coloro che vive "in paese" a Castiglioni è aumentato. Altro che fuga dal centro storico (come invece succede in tanti paesi, anche del vicinato): nel paese del Cassero se nel 2010 erano 629 i residenti mjaggiorenni in paese, adesso sono ben 674. Un numero che, a vedere anche il mercato immobiliare potrebbe lievitare, oltretutto in un periodo in cui i residenti totali nel Comune sono scesi sotto i 13 mila abitanti. "Non penso sia scomodo vivere in paese: ho vicino a me tutti i servizi, in una città che sta rifiorendo - ci dice Nicola - certo il paese ha le sue peculiarità, che però non definirei problemi. Un esempio? Magari non c’è il parcheggio davanti a casa ma nel giro di 100 metri massimo si trova: è un modo per fare una passeggiata e incontrare gli amici, tra l’altro i miei vicini di casa sono miei coetanei".

Insomma la vita lenta e il buon vivere del centro storico piace ai giovani, decisamente, "paura della movida? Macchè, al massimo ci può essere qualche schiamazzo ogni tanto, ma alla fine siamo un paese tranquillo, non mi spaventa la questione". "La vita contemporanea è fatta di tempi stretti che non sempre si adattano alla vita nei centri storici - dice il vice sindaco Devis Milighetti che ieri mattina ha diffuso i dati - tuttavia i segnali e i numeri della nostra città ci dicono che se riusciamo a garantire un equilibrio tra le varie esigenze, il nostro centro storico può essere attrattivo sia per residenti che per attività commerciali". "Serve continuare nella riqualificazione degli immobili, anche pubblici, nella continua attenzione al decoro urbano e nella valorizzazione del centro commerciale naturale - continua Milighetti - il recupero dell’immobile ex Macelli, dell’edificio del convento ex Santa Chiara e la progettazione in corso su porta Romana vanno in questa direzione".