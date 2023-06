Il Ct di ciclismo Cicerone in bicicletta Pedalata di gruppo con Bennati Apre le porte a tutti gli appassionati

di Luca Amodio

Sarà un appuntamento da non perdere per gli amanti della bicicletta.

Si chiama "in bici con il Ct" ed è il nome dell’iniziativa organizzata a Castiglion Fiorentino con Daniele Bennati, il commissario tecnico della nazionale italiana ciclismo su strada, che sabato prossimo, 9 luglio, pedalerà chilometro dopo chilometro con chi vorrà immergersi con lui nei colori della Val di Chio e nei sentieri castiglionesi.

Proprio così: sarà una pedalata di gruppo con apripista niente meno che "il Pantera", aperta a tutti gli interessati, i cui invitati non sono soltanto gli atleti, amatoriali o sportivi della zona, ma anche gli ospiti delle strutture ricettive castiglionesi che si vorranno cimentare in questa curiosa esperienza con il ct della nazionale.

Alla fine non è mica cosa di tutti i giorni pedalare con il commissario tecnico della nazionale.

Si parte alle 9 da piazzale Garibaldi, per poi lasciarsi immergere nelle bellezze della vallata.

E’ un’idea che nasce con Daniele Bennati, dall’amore per la sua terra, quella della Torre del Cassero, quella che è a tutti gli effetti "casa sua".

"Per me Castiglion Fiorentino è casa, il suo territorio è stato anche una palestra naturale dove sono cresciuto ciclisticamente", racconta Bennati che nonostante il suo ruolo dirigenziale non perde mai occasione di farsi una pedalata tra gli scorci della Valdichiana.

"Qui da sempre si possono apprezzare percorsi di ogni genere ma soprattutto si possono percorrere strade ancora molto poco trafficate, cosa molto rara nei tempi odierni", continua il Ct.

E proprio il comune di Castiglioni ha dimostrato nel tempo una particolare attenzione verso i ciclisti, anche i semplici appassionati della domenica: tre anni il municipio castiglionese fu il primo dell’Aretino ad aderire al progetto per la distanza minima durante il sorpasso da parte dei mezzi su ruota tant’è che lungo via della Foce, che in Val di Chio, furono posizionati gli appositi cartelli stradali per tutelare gli appassionati delle due ruote.

Ma, ca va sans dire, sarà un’occasione anche per fare promozione del territorio, stavolta in una chiave di "slow tourism" che ben si confà alle caratteristiche del territorio, così da assaporarne, pedalata dopo pedalata, quelle peculiarità paesaggistiche, architettoniche e, perchè no,anche enogastronomiche.

"Il cosiddetto turismo lento passa anche dalle 2 ruote e questo territorio offre tante opportunità di sport all’aria aperta: Daniele Bennati eccellenza sportiva a livello nazionale impreziosisce e qualifica l’offerta turistica del nostro territorio" aggiunge il sindaco Mario Agnelli.