Il Csi Arezzo lancia un questionario anonimo contro il bullismo

Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato al contrasto del bullismo.

L’iniziativa prende forma con la diffusione di un questionario anonimo rivolto al mondo scolastico, pensato per indagare e comprendere la reale situazione nelle classi e tra i giovani. L’obiettivo è fotografare in maniera concreta il fenomeno del bullismo nel territorio aretino e raccogliere dati utili per la costruzione di azioni future di sostegno e prevenzione.

“Questo progetto è nato per sondare e constatare quanta necessità di aiuto e supporto c’è all’interno del mondo scolastico per ogni singola classe – spiega il vicepresidente vicario del CSI di Arezzo, Nico Berretti –.

Oggi, tramite social e canali di comunicazione, il tasso e le azioni di bullismo stanno aumentando. Per questo abbiamo deciso di partire dal fulcro, ovvero la fascia adolescenziale. Il questionario vuole vedere realmente come è la situazione aretina e, successivamente, lanceremo un altro progetto che avrà il compito di sostenere, aiutare e dare una via sicura nell’uso costruttivo dello sport.”

Il CSI di Arezzo crede fermamente nel valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e sociale: “Educare attraverso lo sport è una via valida, genuina e ricca di valori – prosegue Berretti –.

Vogliamo sostenere i ragazzi vittime di bullismo, che vivono una certa fragilità, e aiutarli a superare questo momento difficile, affinché tutti insieme si possa contrastare questa ondata di violenza.”

Il questionario rappresenta dunque il primo passo di un percorso più ampio che il CSI Arezzo intende portare avanti, con l’obiettivo di ascoltare i giovani, coinvolgere le scuole e offrire strumenti concreti per promuovere inclusione, rispetto e solidarietà.

Ecco il link per partecipare, in forma anonima: link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR7bsmUpGUka5jXtTMHI1KQ-i-PYboM08A6-PqD3XpTqpTGg/viewform?usp=header