Il Covid rialza la testa e torna sopra 500 casi

Il Covid rialza la testa e continua a preoccupare soprattutto i nostri sanitari che oggi si trovano ad avere 13 ricoverati in bolla Covid e 4 in terapia intensiva. Nell’intervallo dalle 24 di martedì alle 24 di mercoledì si sono registrati in provincia 505 nuovi casi, 113 nel comune di Arezzo. Un balzo importante rispetto a un settimana prima quando i positivi erano 317 e più o meno con lo stesso numero di tamponi: 2893 mercoledì, 2385 la settimana precedente. Un balzello significativo che mette in evidenza come la fascia più colpita sia quella di giovani e giovanissimi: 99 i casi tra 0 e 18 anni, 108 tra tra 19 e 34.

Il trend dell’ultima settimana è stato più meno sempre in crescendo, 317 casi giovedì scorso, 347 venerdì, poi la parentesi del fine settimana viziata dal basso numero dei tamponi fino ad arrivare a 505 di questo martedì, poi una piccola discesa mercoledì con 393 fino all’ultimo dato disponibile tornato sopra quota 500. Stabile il numero delle terapie intensive, in diminuzione i ricoveri, erano 22 la settimana scorsa sono scesi a 13 nelle ultime ore. Se i numeri del Covid sono importanti, altrettanto lo sono quelli delle date. Sono passati due anni dall’annuncio del lockdown.

"Impossibile dimenticare. Dopo appena due mesi dal primo caso di coronavirus in Italia la nostra quotidianità è stata completamente stravolta, costretti a rinunciare alla nostra libertà, limitati nei nostri movimenti, impauriti di fronte ad un nemico invisibile e imprevedibile che ha minato certezze e svelato improvvisamente la nostra vulnerabilità", ha scritto il sindaco Ghinelli in un post su Facebook. Erano i giorni delle dirette seguitissime del primo cittadino, i giorni della totale incertezza, quello dei droni che vigilavano sugli spostamenti degli aretini in una città deserta. "Credo che tutti, ognuno a suo modo, porti dentro un segno indimenticabile di un’esperienza e sensazioni forse mai provate prima. Ma abbiamo reagito con tenacia e con fatica e abbiamo imparato a convivere con una nuova malattia che fortunatamente la scienza è riuscita a contenere anche se non a sconfiggere del tutto – sottolinea Ghinelli – oggi il Covid rappresenta ancora un’insidia e ancora condiziona, seppur in misura diversa, molti settori. Ci avviciniamo al 31 marzo, la data che dovrebbe porre fine all’emergenza sanitaria, speriamo che sia la definitiva luce in fondo al tunnel, almeno per quanto riguarda il Covid".

DiDi