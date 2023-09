Il corto aretino a Venezia L’anteprima alla mostra

Il cortometraggio "La linea del Terminatore", diretto da Gabriele Biasi e prodotto da Materiali Sonori Cinema, l’etichetta di San Giovanni, ha avuto la sua anteprima mondiale durante la Settimana della Critica dell’80eima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia. Successivamente, il cortometraggio sarà presentato in prima internazionale al prestigioso Encounters Film Festival di Bristol, evento qualificante per Bafta ed European Film Awards. "La linea del Terminatore" è un coinvolgente documentario che segue la straordinaria fuga di Fernanda Gonzalez da Buenos Aires all’Italia. Attraverso una fusione di filmati d’archivio delle esplorazioni spaziali e materiali personali di Fernanda, il film esplora il suo viaggio emotivo mentre affronta il senso di colpa legato all’abbandono dei suoi cari. Con una durata di 15 minuti, il cortometraggio è stato prodotto da Pierfrancesco Bigazzi, Matteo Laguni e Andrea Rapallini di Materiali Sonori in co-produzione con Hubris Pictures. È stato interamente girato in Toscana, nella zona del Valdarno, utilizzando la pellicola Super8. Il film è stato completato con prezioso materiale proveniente dall’archivio personale della protagonista e dall’archivio della Cineteca Nazionale di Bologna. La distribuzione è a cura di Gargantua Film. La regia è stata curata da Gabriele Biasi, mentre la sceneggiatura è frutto della collaborazione tra Gabriele Biasi e Fernanda Gonzalez. La fotografia è opera di Andrea Benjamin Manenti, mentre il montaggio è stato curato da Andrea Cimino. Le suggestioni musicali sono state affidate a Christian Mirto, mentre il suono è stato gestito da Alberto Moscone.