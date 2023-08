Il corteo storico apre il Palio dei Lumi

Entra nel vivo anche la 45esima edizione del Palio dei Lumi dell’era moderna a Pieve Santo Stefano. Stasera alle 21 è in programma il corteo storico dei rioni, dei musici locali e delle quattro squadre che da sempre si danno battaglia nel calcio in costume: Rialto, Centro Paese, Pontenuovo e Pontevecchio. A solennizzare il primo atto anche la presenza degli sbandieratori di Sansepolcro, poi si procederà con il sorteggio degli accoppiamenti delle semifinali, che si disputeranno domenica dalle 15 in poi al Campo dei Lumi, accanto al santuario. I due rioni che usciranno vincitori si affronteranno per conquistare l’ambito Palio dei Lumi venerdì 8 settembre alle ore 15,30, in occasione della ricorrenza più importante per Pieve Santo Stefano, ovvero la festa della Madonna dei Lumi.