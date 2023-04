Il coro "Vocinsieme" oggi in concerto tra musica e beneficenza

Una domenica delle Palme tra musica e beneficenza con il coro femminile aretino Vocinsieme. L’appuntamento è per le 19 di stasera quando la chiesa di San Marco la Sella ospiterà il concerto "Portantes ramos olivarum" che permetterà di vivere un viaggio nei secoli tra diverse sinfonie sacre che spaziano dall’antico gregoriano alla più moderna polifonia. La serata sarà a ingresso gratuito, ma verrà prevista una raccolta di libere offerte da destinare in sostegno alle attività dell’organizzazione di volontariato "Amici di Marcello" che, nata nel 1997, è impegnata in diversi progetti sul territorio cittadino per portare un sostegno alle esigenze delle famiglie in situazioni di difficoltà economica. Protagoniste del concerto saranno le nove interpreti femminili della formazione corale Vocinsieme che, nata nel 2013 dall’unione di diverse esperienze musicali, sarà guidata dal Maestro Anna Seggi e sarà accompagnata dal pianoforte del Maestro Fabio Dell’Avanzato.

Il programma della serata si svilupperà tra sei brani che proporranno un insolito accostamento tra antico e moderno motivato dalla volontà di testimoniare come, nel corso della storia, sia stata espressa l’autenticità della fede cristiana e come la preghiera con la musica sacra abbia vissuto una costante evoluzione.

Il repertorio spazierà dal linguaggio sospeso e ieratico del gregoriano allo stile rigoroso e struggente della Polifonia rinascimentale spagnola, fino ad arrivare al blues e allo swing della Messa Jazz e alle atmosfere diradate degli autori contemporanei. Il ricavato dell’iniziativa permetterà di contribuire a un progetto solidale della "Amici di Marcello" che, dalla propria sede in Largo XVI Luglio, si occupa di raccogliere oggetti e vestiario che sono poi catalogati e offerti alle famiglie del territorio in difficoltà economica o ai missionari impegnati nei Paesi più poveri del mondo, oltre a organizzare mercatini solidali i cui proventi vengono poi destinati a diverse realtà locali.