Il Coro Mani Bianche Voceincanto in concerto alla Biblioteca Città di Arezzo

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Musica 2023, l’Associazione Voceincanto e il suo Direttore Gianna Ghiori organizzano un concerto dedicato alla poesia e a testi di importanti scrittori italiani, musicati da giovani compositori per fa conoscere un modo alternativo e nuovo di fare coro. Appuntamento domani alle 18,15 nella sala conferenza della Biblioteca Città di Arezzo con il Coro Mani Bianche Voceincanto nato dalla fusione di Voci Bianche e Mani Bianche. A quattro mani con Gianna gestirà la direzione del Coro Mani Bianche l’Interprete Lis il linguaggio dei segni Rachele Vanni. Liberi di esprimersi ognuno canterà col mezzo che sente più naturale, chi la voce e chi canterà con le mani.