Arezzo, 13 maggio 2020 - Lucrezia e Ginevra sono gemelle, hanno dieci anni e da oggi il loro volto diventerà popolare in tutta Italia. Da Arezzo parte una canzone rivolta a tutti i loro coetanei. Bambini e bambine delle elementari (per un giorno torniamo al vecchio nome dal profumo di De Amicis), chiusi in casa da due mesi. Ma la cui voce forza le quattro pareti e prova a volare nel mondo.

E’ l’idea del Convitto Nazionale, una delle scuole storiche del centro. E del suo rettore, il poliedrico Luciano Tagliaferri (preside anche del Liceo Artistico). Da musicista e non da rettore ha scritto una canzone, l’ha musicata e la suona perfino, con inquadrature dove i tasti si raddoppiano fino a diventare infiniti.E come solisti ha scelto i ragazzi delle quinte.

La quinta A e la quinta B Sono 54: facile contarli, perché il video da stamani è su Youtube e lo schermo è parcellizzato in 54 parti. Ogni rettangolo una storia di vita, l’ansia e soprattutto le speranze dei dieci anni. Con Lucrezia e Ginevra nel ruolo di soliste: si affiancano, ammiccano tra loro, sorridono quando necessario. Attrici, anzi cantanti, navigate, alle quali i compagni appoggiano le loro voci.

Ognuno ha cantato da casa sua: sullo fondo vedi tinelli, pareti di legno, i post it di quelle bacheche che da ragazzi tutti abbiamo avuto. Ognuno con la base musicale mandata dal «maestro» Tagliaferri, ognuno a cantare la sua parte, poi mixata in un tutto unico. Per un risultato di grande impatto.

«Vicini e insieme» è il titolo della canzone, che evoca il grande desiderio e il grande vuoto di questi due mesi. «Lunghi anche un po’ tristi i giorni passati, sguardi e amicizie sospese in schermi lontani». Uno sguardo al passato, otto al futuro, lanciati da Lucrezia e Ginevra. «Presto qui torneremo ancora a vivere, noi vicini e uniti mai più lontani».

La musica rimbalza da una casa all’altra. Qualcuno canta con dietro la finestra aperta, altri addirittura un albero, forse del giardino. «Finirà. Si finirà». Il testo richiama insegnanti, genitori. Ma il ritornello, che prende al primo ascolto, dà del tu solo al futuro. «Diventare grandi è non guardare indietro».

Con Tagliaferri la sua squadra: il pianista Matteo Trimigno che ha curato arrangiamento e base musicale, Luigi Gaudioso alle riprese e al montaggio. Non facili, quando devi fare un mosaico di 54 bambini e di 54 voci. E le maestre Marina e Lorella, rimaste a fianco dei loro scolari grazie alla didattica a distanza.

Il virus li chiude in casa? E loro forzano l’accerchiamento. Andando ben oltre la provincia. Il Convitto ha comprato degli spazi sui social, la cavalcata inizia oggi con un lancio: alle 11 i cantanti si collegheranno con la loro scuola, sempre dalle case.

E finalmente potranno vedere il video, proiettato sul maxischermo dell’aula magna. In anteprima rispetto a tutta Italia, verso la quale il video parte: come uscendo dalle finestre aperte alle spalle dei bambini. «Vicini e insieme, mano per mano». Oltre quella porta sbarrata della quale sono pronti a buttare via la chiave.