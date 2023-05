Il coraggio di una donna oltre il dolore

La sua vita si è rovesciata venti anni fa. In un giorno di marzo che annuncia la primavera. Il marito, Emanuele Petri, "gigante" buono con la divisa della Polizia non doveva essere sul treno dove i terroristi delle nuove Br aprirono il fuoco. No, quel giorno Emanuele aveva chiesto di cambiare turno e aiutare l’amico carabiniere rimasto paralizzato in un incidente durante il servizio, un inseguimento per bloccare il balordo di turno. Emanuele non lo mollava, e lui sentiva la forza di un’amicizia vera. Da quel giorno il sacrificio di Petri è la roccia su cui la moglie Alma ha costruito un’altra via, girando le scuole d’Italia per parlare ai ragazzi di legalità e raccontare di Emanuele. È ancora lui a guidare i passi di una donna coraggiosa. Che non si arrende.

LuBi