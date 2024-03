Il coraggio di trasformare la sofferenza

Fernando usa l’immagine dei pedali di una bici, per dire dei giorni bui condivisi con la moglie. Quando lo strazio per la perdita di un figlio spacca e non se ne va. Genitori come i pedali di una bici, che vanno su e giù tra momenti difficili e giorni più leggeri. Eppure Fernando ha imparato ad accettare il dolore per la perdita di Alessandro e a trasformarlo. La chiave è stata Romena, la piccola Spoon River del Casentino dove le famiglie mettono in comune lo stesso dolore. E se lo condividi, dice Fernando, capisci che lo puoi sopportare. È da questo stare insieme che lui trae la forza per andare avanti e magari aiutare altri papà che piangono un figlio che non c’è più. Un cammino che non spegne il dolore ma accende la speranza.