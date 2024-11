Il coraggio di fare i conti con sé stessi

Vite a pezzi sotto il peso della violenza. Non solo fisica, spesso psicologica. Violenza che striscia tra le pieghe di un amore tossico e colpisce duro, nel corpo e nell’anima. Ma c’è chi da quei frantumi prova a ricostruire una prospettiva, oltre il dolore. Ci sono uomini che hanno toccato il fondo, picchiato, offeso. Eppure nel buio più nero della furia, hanno cercato una luce per risalire e ricostruirsi. Come Franco che racconta il suo abisso e la sua rinascita. Lui che ha alzato le mani su moglie e figlio, poi ha accettato il percorso di recupero in un centro specializzato. Anzi, si è affrettato lungo quel cammino, l’unico che poteva salvarlo. Ma ha avuto il coraggio di mettersi in discussione, totalmente. Ora quel cammino è al traguardo e lui una persona nuova.