Il Coordinamento No Multiutility attacca Montevarchi: "Rinnega la posizione contraria"

MONTEVARCHI

"Montevarchi rinnega la posizione contraria alla Multiutility". Non utilizza mezze misure il coordinamento delle associazioni No Multiutility per descrivere la posizione assunta dall’amministrazione comunale in occasione dell’ultima assemblea dell’Autorità Idrica Toscana. Il 31 dicembre 2024 scadrà la concessione che disciplina l’affidamento della gestione del servizio idrico a Publiacqua nel territorio della Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno. Nell’ultima seduta, 38 dei 39 comuni presenti hanno deliberato che il modello di gestione più adeguato per il nuovo affidamento, che scatterà dal 1 gennaio 2025, è quello della società a partecipazione mista pubblico-privato.

"Il riferimento alla Multiutility – spiegano dal coordinamento – quale socio pubblico della nuova società affidatario del servizio, è esplicito, anche se noi abbiamo molti dubbi sul fatto che possa essere considerato un soggetto pubblico secondo la normativa vigente. Questa scelta consegna la gestione del servizio idrico ai sindaci dei comuni di Firenze e Prato: detenendo il 55,9% delle azioni della holding finanziaria pubblica, che controlla la Multiutility, questi due soli sindaci potranno decidere le nomine nei consigli di amministrazione della holdco. Le nomine, unitamente ai dividendi, sembrano essere l’unica cosa che interessa". Poi l’affondo nei confronti di Montevarchi, che in quella sede rappresentava anche i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.

"Del Valdarno – aggiunge il gruppo di associazioni – fanno parte dell’assemblea generale dell’Autorità Idrica i comuni di Figline Incisa Valdarno e Montevarchi. L’amministrazione di Montevarchi si è dichiarata fin dall’inizio contraria all’operazione Multiutility, tanto da chiedere addirittura il recesso, adesso in Ait rinnega la posizione tenuta fino ad ora".