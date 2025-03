Il consigliere comunale Menchetti: “No al riarmo senza se e senza ma”

Arezzo, 31 marzo 2025 – “No al riarmo senza se e senza ma”. “Nonostante mi sia stata negata la possibilità di far esprimere su questo argomento tutti i gruppi consiliari nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, credo che lo stesso non possa essere sottaciuto” così il consigliere comunale Michele Menchetti.

“Per questo ho deciso di depositare una mozione che comunque vada sarà iscritta ai prossimi ordini del giorno. Per quanto mi riguarda, esprimo una ferma contrarietà al piano di riarmo europeo e mi dissocio dalla postura bellicista di UE e NATO. Italia ed Europa non sono attualmente in guerra e l’aggressione russa si è diretta verso l’Ucraina, paese esterno alle due citate istituzioni sovranazionali.

In nome delle armi si deroga addirittura al mantra dei patti di stabilità, si reputano non più intangibili i risparmi privati, si dà ancora una volta spazio all’ossimoro che consiste nel parlare di parlare di pace con l’esercito pronto. Il rischio è implicito: il piano di riarmo può trasformare l’Europa in un sanguinoso campo di battaglia.

Il Consiglio Comunale, con questa mozione, impegna il sindaco e la giunta a esprimere formalmente al Governo la propria contrarietà al piano europeo. L’obiettivo è stimolare un dibattito costruttivo su temi di grande impatto per la vita dei cittadini, partendo dalle istituzioni locali”.