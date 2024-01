Il Comune stanzia oltre 400 mila euro: "Così saniamo la morosità incolpevole"

"L’assessorato, e l’Ufficio Politiche della casa, gestisce le problematiche della morosità rilevata negli alloggi Erp". Parole dell’assessore Monica Manneschi. "In particolare l’Amministrazione comunale tiene indenne il gestore Arezzo Casa dalla morosità incolpevole degli inquilini, una volta che ne è stata verificata la sussistenza. Con uno sforzo finanziario non indifferente per l’Ente, nel biennio 2022-2023, sono stati stanziati complessivamente 411.000 euro per coprire la morosità incolpevole, attuale e di situazioni pregresse, tant’è che queste ultime sono state completamente eliminate; per cui, ad oggi, tutta la morosità incolpevole, originata negli alloggi Erp, è stata coperta con risorse dell’Amministrazione. Sui livelli manutentivi ritenuti deficitari è inutile ricordare come la qualità edilizia della maggior parte del patrimonio Erp, risalente agli anni 50-90, sia stata tale da richiedere nel tempo interventi importanti. L’Amministrazione è sempre in contatto col soggetto gestore Arezzo Casa al fine di monitorare le situazioni più sensibili. Per la prima volta l’Amministrazione si è impegnata direttamente e con un investimento di quasi 2 milioni nella manutenzione degli alloggi Erp passo importante in prospettiva di continuità".