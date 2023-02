Il Comune ripopola il centro Incentivi per affitti ai giovani

Il bando per sostenere i giovani dai 18 ai 40 anni e la loro autonomia abitativa che il Comune di Bibbiena ha voluto lanciare in modo da sostenere anche il ripopolamento dei centri storici, è stato un successo.

Il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore Martina Cipriani hanno così incontrato alcuni dei giovani che hanno partecipato e che oggi abitano nei centri storici di Bibbiena e di Soci grazie al contributo previsto dalla manovra con un sostegno che va dai 150 a 350 euro al mese per il pagamento dell’affitto per due anni e un investimento per le annate 2023 e 2024 di 30mila euro. "Crediamo che il sostegno dato a questi giovani è stato un passo importante per rivedere in un’ottica innovativa le politiche giovanili del nostro comune – dice il sindaco Vagnoli – un’altra azione degna di nota è quella che ci ha permesso di sostenere i centri storici". Tra le 6 domande finanziate ci sono anche quelle di Szilard, Maria Gianina e Federico. Tutti e tre adesso vivono nel centro storico di Bibbiena, Federico lavora come receptionist in una nota struttura turistica della vallata, mentre Szilard e Gianina Maria sono una coppia che sta lavorando e formando una famiglia. "Un’ottima iniziativa che ho colto al volo e che mi sta aiutando molto", dice Federico. "Il progetto del comune ci sta aiutando in un momento di cambiamento anche nelle nostre vite – spiegano Gianina ed il compagno - stiamo lavorando molto per creare la nostra famiglia e questo aiuto ci sostiene per i nostri progetti futuri".