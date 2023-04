Il Comune cerca un nuovo gestore per la piscina

C’è uno spiraglio per la riapertura della piscina comunale scoperta a Cortona denominata "Monti del Parterre". Il Comune ha appena deciso di pubblicare una delibera per individuare un nuovo gestore per l’impianto. L’avviso di indagine esplorativa la gestione dell’impianto per sei anni, senza alcun canone da corrispondere al Comune, a patto che chi deciderà di prenderla si impegni con i lavori necessari a ripristinare gli ambienti per la completa funzionalità. Il complesso immobiliare è costituito da piscina scoperta con solarium; ristoro con bar, mini-ristorante; anfiteatro; magazzino e campo da calcetto; percorsi pedonali; viabilità e parcheggi; recinzione; edificio; spogliatoi, servizi igienici e locali tecnici. "Preso atto della volontà del precedente gestore di interrompere il project financing e consapevoli dello stato in cui l’impianto è stato lasciato, l’obiettivo dell’amministrazione - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - è quello di restituire alla comunità una struttura in piena efficienza, senza che questo possa gravare sui conti pubblici".