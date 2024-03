Il Comune avrà la manutenzione del piazzale di Santa Margherita

Il piazzale antistante la Basilica di Santa Margherita sarà mantenuto dal Comune di Cortona. L’annuncio arriva direttamente dall’amministrazione comunale che annuncia di aver rarificato l’intesa che prevede la cessione dell’area in comodato gratuito al Municipio. Cessione concessa dall’ente ecclesiastico Opera di Santa Margherita che ne è fattivamente il proprietario. Questo passaggio burocratico si è reso necessario per far sì che il Comune possa assumersi gli oneri della manutenzione ordinaria del piazzale che prevedono, tra l’altro, quello di effettuare e mantenere la segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio. All’attuale proprietà continueranno a toccare, però, gli interventi di manutenzione straordinaria o modifiche strutturali che il Comune, si legge nella nota "ritenga necessari per la conservazione del bene nello stato più idoneo alla sua funzione".

Il comodato d’uso gratuito, firmato dalle parti durerà 15 anni. "Questa acquisizione in comodato gratuito del piazzale ci consente di poter dare una risposta fondamentale alla cittadinanza ed ai visitatori della basilica – ci tiene a confermare il sindaco di Cortona Luciano Meoni che ha la delega anche ai lavori pubblici - con la disponibilità ad intervenire direttamente, possiamo attuare un programma di manutenzioni ordinarie. In questo modo scongiuriamo l’ipotesi che l’area possa degradarsi. L’ottica dell’amministrazione comunale è quella di aumentare il decoro del territorio e, come in questo caso, anche ed in particolare dei luoghi d’arte". La Basilica di Santa Margherita, che conserva il corpo della patrona cortonese, è un luogo d’arte e di pellegrinaggio turistico e religioso importante per la città. La sua posizione panoramica sul borgo e sulla vallata, la rendono una tappa immancabile per i turisti che affollano Cortona durante l’anno. Il piazzale, è stato anche sede di concerti di successo come quello che nell’ormai lontano 1994, vide sul palco Jovanotti e Pino Daniele e, qualche anno più tardi, anche il violinista di fama internazionale André Rieu.

La.Lu.