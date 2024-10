Il Comune aiuta le famiglie. Soldi per anziani e disabili

Il Comune di Subbiano in aiuto delle famiglie in difficoltà. L’amministrazione ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di contributi per pagare l’affitto di casa, aumentando anche di 10 mila euro il fondo destinato al Comune dalla Regione Toscana. Il termine per la presentazione delle domande è il 14 novembre. "Con l’introduzione dell’assegno di inclusione - dice il sindaco Ilaria Mattesini - quest’anno è stata destinata una somma irrisoria al nostro comune. Il nostro obiettivo è quello di rispondere concretamente alle difficoltà economiche in cui si trovano molte famiglie, per questo abbiamo cercato di integrare il fondo destinato al pagamento dei canoni di locazione. Con questo bando abbiamo voluto dare priorità agli anziani over 65 che vivono soli, alle famiglie con persone con disabilità e a quelle mono genitoriali con figli minori a carico". Per dare una risposta ulteriore ai9 cittadini in difficoltà, il Comune ha pubblicato anche un bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in scadenza il 16 dicembre. Chi aveva già fatto domanda nel 2022 per un alloggio Erp non è obbligato a riproporla, a meno che non debba apportare modifiche riguardanti la propria famiglia o abitazione. "In questo momento con molta fatica riusciamo a dare risposta alle necessità della nostra comunità - dice il sindaco Mattesini - perché ormai da mesi il Comune di Subbiano sta affrontando un’emergenza sociale con un costo giornaliero di 420 euro, senza soluzione di continuità, a carico del nostro bilancio. Stanno emergendo tante situazioni di disagio familiare e il Comune ha il dovere di tutelare i soggetti più fragili. Faremo il possibile per non lasciare nessuno solo". Tra le nuove emergenze anche minori tolti dal tribunale ai genitori e messi in case famiglie e madri con figli accolte sempre in case famiglia per sottrarli alla violenza. Il bando ed il modulo di domanda per l’integrazione dell’affitto e quello per l’edilizia residenziale pubblica sono disponibili sul sito web istituzionale o negli uffici del Comune di Subbiano.