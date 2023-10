Il Como resta a mani vuote. A Parma sconfitta amara

di Enrico Levrini

Il Como perde la seconda partita consecutiva, contro un Parma molto solido, che ha sfruttato le poche occasioni che ha avuto. Gli azzurri comunque hanno giocando bene e con coraggio sul campo della capolista. Longo a sorpresa rispolvera a centrocampo Baselli, al posto di Da Cunha e schiera sulla destra Cassandro al posto di Iovine che sta recuperando dall’infortunio. Dopo 7 minuti Parma già in vantaggio con Man. Gli azzurri sfiorano il pari al 44’ quando un cross da destra di Bellemo, non viene intercettato dalla difesa parmigiana, Ioannou in corsa di testa in tuffo da tre metri manda di poco fuori. La ripresa si apre con un bel contropiede del Parma che libera Colak al tiro di potenza, di poco alto. Longo per recuperare toglie Ioannou per Chajia e passa al 3-4-3. Al 28’ raddoppio dei parmigiani con Charpentier. Al terzo di recupero arriva il gol della bandiera lariana, su angolo battuto da Arrigoni, colpo di testa di Barba nell’angolino.