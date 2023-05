Il commercio oltre le vetrine Spazio a tre magazzinieri

1 IMPIEGATO

Ricerchiamo un impiegato amministrativo con esperienza maturata negli studi commerciali in consulenza fiscale o consulenza del lavoro. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Cortona. Codice: AR-190749. Scadenza: 24 maggio

3 MAGAZZINIERI

Azienda di Arezzo, nel settore multiservizi logistica e commercio, ricerca personale addetto al magazzino con mansioni di ingresso e prelievo merce. Orario a turni (6 - 20) dal lunedì al venerdì. Richiesta, ma non necessaria, esperienza nella mansione e patentino per uso muletto. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Sede Arezzo. Codice: AR-190773. Scadenza: 23 maggio

1 PARRUCCHIERA

Cooperativa cerca parrucchiere per signora, lavoro: part time, a turni. Contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice: AR-190787. Scadenza: 24 maggio.