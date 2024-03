“Il Comitato Pendolari deve essere presente all’incontro in Regione”. La richiesta del sindaco di Figline Incisa

Arezzo, 06 marzo 2024 – Invitare, al tavolo istituzionale sulle criticità della linea ferroviaria Firenze-Arezzo convocato dalla Regione Toscana con Trenitalia, Rfi e i Sindaci del Valdarno fiorentino e aretino per mercoledì 13 marzo, anche il Comitato Pendolari Valdarno: questa la richiesta dalla sindaca di Figline Incisa, Giulia Mugnai all’assessore regionale Stefano Baccelli, che ha inviato una lettera per sollecitare la loro presenza in qualità di diretti interessati dai disservizi ferroviari.“La partecipazione del Comitato all’incontro – scrive la sindaca - può rivelarsi quanto mai utile a portare avanti proposte concrete per la soluzione dei problemi. Non a caso, già negli step che hanno preceduto questo appuntamento (incontri con i Comuni del Valdarno fiorentino e Aretino, colloqui telefonici, assemblee) come Amministrazioni comunali è stata nostra cura coinvolgerli, perché riteniamo il loro contributo e la loro partecipazione indispensabili per la corretta rappresentazione della realtà che, quotidianamente, i pendolari che vivono, studiano o lavorano sul territorio si trovano a fronteggiare nel percorrere la linea ferroviaria Arezzo-Firenze. “Sono certa – conclude Giulia Mugnai – che questa riflessione sarà condivisa anche dall’assessore Baccelli, che ci fornirà un ulteriore segnale di collaborazione in tal senso, nell’ottica di rendere ancora più evidenti e precise le problematiche registrate sulla linea e proporre soluzioni a misura di chi, quella tratta, la utilizza tutti i giorni”.

“E’ una situazione insostenibile – ha detto Maurizio Da Re, portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima”, che, insieme al Movimento Consumatori della Toscana ha inviato alla presidente della commissione trasporti della Regione Toscana Lucia De Robertis una richiesta congiunta di audizione urgente. So che anche i sindaci del Valdarno si stanno muovendo, perché così non si può andare avanti. E’ di queste ore la mossa dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, che è sbottato dopo l’ultimo episodio del 28 febbraio. “Visto che i vertici regionali dimostrano di non avere autonomia decisionale rispetto ai disagi della linea aretina, è giunta l’ora di invitare a Firenze l'ingegner Corradi e l'ingegner Strisciuglio, vertici nazionali di Trenitalia e Rfi. La Regione Toscana - ha concluso Baccelli- investe 240 milioni all’anno, cifra in virtù della quale pretendiamo un servizio del tutto soddisfacente a giudizio di chi, i treni, li prende. Il 2025 ci consentirà finalmente di mettere mano al contratto vigente: non sarebbe male che anche il giudizio dei nostri utenti incidesse sul sistema sanzionatorio”.