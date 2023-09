Il comitato pendolari: "Creti? Scelta sbagliata"

Il vertice romano che si terrà oggi su Medioetruria fa divampare la polemica dopo le esternazioni della sindaca senese, Nicoletta Fabio, concorde con l’Umbria per la realizzazione della stazione Tav a Creti. "Tra le maggiori castronerie dette c’è che "il ferro-ferro non reggerebbe la prova dei fatti" e che Perugia e Siena sarebbero a 30 minuti di auto da Creti " spiega Matteo Galli (nella foto), presidente del comitato Sava (Stazione alta velocità Arezzo) che promuove la nascita di una stazione ferroviaria Tav Medioetruria a Rigutino. "Basta un’occhiata su Google Maps per vedere che i tempi di percorrenza sono ben diversi, 45 minuti da Siena di auto senza incontrare intoppi, che ahimè su quella strada sono all’ordine del giorno, e altrettanti da Perugia. Certo è vero, per arrivare a Rigutino da Siena ci metterebbero ben 10 minuti in più, creando però un enorme disservizio per andare verso nord. Una stazione troppo a sud, come Creti, taglierebbe i collegamenti veloci verso nord per Arezzo. Viceversa una stazione a Rigutino vorrebbe dire togliere traffico dalle strade, e quindi incidere sulla sicurezza, e riqualificare stazioni. E’ assurdo pensare ad una stazione ferroviaria raggiungibile solo tramite gomma" continua. E oggi l’incontro a Roma, un tavolo tecnico che dovrebbe vedere esposto lo studio di fattibilità sull’opera ai rappresentanti di Toscana, Umbria e a Rfi. Si parlerà delle analisi multicriteri, ovvero delle varie variabili in gioco. Lo step successivo sarà sicuramente la decisione sulla localizzazione.