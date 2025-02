Il comitato “Le Vittime di Podere Rota” dice si al referendum sulla sanità toscana

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Il Comitato “Le Vittime di Podere Rota” ha deciso di aderire alla campagna referendaria promossa dal Comitato Toscano Sanità per chiedere una revisione dei modelli organizzativi che, come noto, prevedono la divisione della Regione in tre mega AUSL. Il movimento valdarnese parteciperà attivamente alla raccolta firme con gazebo anche dei comuni della vallata. All'assemblea per il lancio del referendum consultivo sulla riforma sanitaria, che si è tenuto in questi giorni a Firenze, l'associazione ha sottolineato che negli anni si è battuta per la difesa dell'ambiente per la tutela della salute dei cittadini, promuovendo istanze e collaborando con vari comitati sia a livello territoriale che nazionale. "10 anni fa sostenemmo il referendum abrogativo contro il riassetto delle nostre ASL - ha sottolineato il Comitato “Le Vittime di Podere Rota” - e saremo anche questa volta, insieme a presenti molti “referendari” di allora, con ancora più determinazione e desiderio di ottenere un risultato che allora ci fu negato con prevaricazione autorizzata da coloro che invece devono garantire questa forma di democrazia."

“Abbiamo sempre promosso e difeso in ogni circostanza la tutela e il diritto alla salute dei cittadini - ha proseguito il presidente Catia Naldini - 10 anni fa fu fatta carta straccia delle nostre numerosissime firme, più di 55.000 e adesso, alla luce del fallimento della riforma sanitaria, è arrivato il momento di tornare a far sentire la nostra voce, rimettere in discussione un sistema sanitario pubblico basato su un gigantismo organizzativo incentrato in sole 3 ASL, che non tiene più conto delle esigenze del territorio, che ha tolto voce e risorse ai territori e alle istituzioni locali e non garantisce nel territorio le cure ei presidi necessari ai suoi abitanti”. L'associazione valdarnese ha confermato che sarà presente nei presidi del Comitato Toscano Sanità, organizzati nei vari comuni del territorio a raccogliere le firme. In particolare sarà presente da giovedì prossimo al mercato settimanale a Montevarchi, dal 1 marzo al mercato settimanale di San Giovanni in piazza Cavour ea Loro Ciuffenna lunedì 3 marzo, insieme a tutte le persone, comitati e forze politiche che hanno aderito in nome esclusivo del Comitato Toscano Sanità. "Invitiamo pertanto i cittadini a firmare, a promuovere ea collaborare per portare avanti questa importantissima campagna referendaria", ha concluso la presidente Catia Naldini.