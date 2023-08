Il colonialismo rivive sul palco Caterina, Fabio e l’Italia inquieta

Settimana con il Terre In Festival organizzato da Laboratori Permanenti. Questa sera, nel Cortile di Santa Chiara, è la volta di un debutto in prima nazionale: "Inquietudini Ruggenti".

Il primo colonialismo italiano, il nuovo spettacolo di parole e musica coprodotto dal Festival delle Nazioni di Città di Castello e Laboratori Permanenti: la performance attraversa gli anni dell’inizio del colonialismo italiano con particolare attenzione alla colonizzazione italiana dalla fine dell’Ottocento agli anni Venti, un viaggio tra i racconti dei coloni, la propaganda pubblica, i contrasti, le differenze, le storie di coloro che partirono.

Uno spaccato inquieto di un’Italia poco nota, ricostruita anche grazie ai materiali custoditi nell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Le voci recitanti di Caterina Casini e Fabio Mangolini saranno accompagnate dalle musiche in prima esecuzione assoluta composte da Mattia Novelli, eseguite da Paolo Vaccari ai flauti, Gianluca Piomboni ai clarinetti e Catherine Bruni al violoncello. Lo spettacolo prevede una doppia replica alle 21 e alle 22 nel Cortile di Santa Chiara, Sansepolcro. Domani alle 21 alTeatro Alla Misericordia va in scena Rebecca. Uno spettacolo al buio una produzione di Officine Papage tratto dal romanzo La Vita Accanto di Mariapia Veladiano, adattamento, regia, con Marco Pasquinucci. Lo spettacolo racconta di Rebecca, una donna brutta, i temi sono l’emarginazione e i pregiudizi.

Il pubblico partecipa alla narrazione nel buio, quel buio "buono" che non giudica, in cui Rebecca può entrare senza paura. Il 26 agosto è la volta di un progetto speciale di Laboratori Permanenti in prima nazionale Sentieri nel tempo su testo di Paola Giuntini, con Fabio Ciampelli, Gian Carlo Baglioni e la supervisione di Caterina Casini. Il cammino che gli spettatori saranno invitati a compiere li porterà a godersi la bellezza dei boschi in un viaggio nel tempo in cui personaggi realmente esistiti torneranno a vivere. Il ritrovo alle 16.50 in Località Pianezze dove la navetta accompagnerà gli spettatori. Sempre il 26 agosto alle 21 al Castello di Sorci la conferenza-spettacolo Manon Lescaut, passione fra teatro e musica con Michele Casini. Il 27 agosto si torna a Sansepolcro alla Misericordia: alle 21 la compagnia torinese Enchiridion presenta L’Uomo senza paura liberamente tratto da "Anche i pugili piangono" di Dario Torromeo, diretto e interpretato da Mauro Parrinello.