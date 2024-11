Il colle del Pionta nel racconto di Berti. Serata ai Bastioni

La Società storica aretina organizza, d’intesa e in collaborazione con il Quartiere di Porta Santo Spirito, una conferenza sul tema "Il colle del Pionta: scrigno di memorie della storia di Arezzo" di cui sarà relatore Pierluigi Licciardello. L’incontro è in programma stasera alle ore 21, nella sede del museo del Quartiere, con ingresso da via Spinello numero 4, e sarà coordinato da Paolo Nocentini e Luca Berti. Il colle del Pionta nasconde nel sottosuolo le tracce di un’epoca antica della storia di Arezzo. Gli scavi archeologici hanno rivelato la presenza di un importante insediamento che va dall’età romana all’epoca moderna. Nel medioevo si trovavano qui la cattedrale e la cittadella vescovile. La conferenza intende ripercorrere i momenti principali di questa storia, presentare i ritrovamenti archeologici e le opere d’arte, con un ampio corredo di immagini. Pierluigi Licciardello è ricercatore in Letteratura latina medievale all’Università di Bologna, dove si occupa soprattutto di letteratura religiosa. Socio fondatore della Società storica aretina, ha dedicato numerosi studi alla storia di Arezzo e di Camaldoli. È autore di numerose opere, fra le quali vanno ricordati i libri sulla Agiografia aretina dell’alto medioevo, sul vescovo Guido Tarlati in conflitto con papa Giovanni XXII e quello, più recente, sull’Ordine monastico di Camaldoli dalle origini al 1300. Ingresso libero.