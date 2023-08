Il Click Day a tutto gas

È bastato qualche minuto anche stavolta. Sold-out per i biglietti messi in vendita online grazie al Click Giostra Day: una nuova modalità per accaparrarsi un biglietto che è rimasta dopo il Covid. Oltre 750 le richieste, 100 quelle sicuramente soddisfatte, oltre alle 30 in eventuale riserva. I prezzi vanno dai 100 euro dei migliori posti in tribuna A ai 10 euro dei posti in piedi.

Di questo passo piazza Grande va ancora una volta verso il tutto esaurito mentre si avvicina il primo momento ufficiale del Saracino dedicato al Centenario del calcio aretino.

È pronta la lancia d’oro disegnata dal vincitore del concorso di idee che sarà rivelato domattina nella sala del consiglio comunale durante la cerimonia di presentazione. L’intaglio è affidato al maestro Francesco Conti (nella foto) che dovrà mettere insieme l’amaranto, il Cavallino rampante e i simboli dei quartieri. Una lancia d’oro che nessuno vuol farsi sfuggire.