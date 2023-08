Il circolo velico non si ferma "Avanti con le nostre attività nonostante il raid dei vandali"

di Maria Rosa Di Termine

Il raid dei vandali è alle spalle e la Polisportiva Rugiada è già al lavoro per cancellare le tracce della nuova incursione subita nella notte di Ferragosto al Circolo Velico gestito al lago di San Cipriano. E se, com’è successo in passato, i volontari non si fermeranno di fronte alla devastazione di un gruppo di balordi che ha spaccato tavoli e sedie e insozzato con escrementi le verande della struttura, stavolta rompono il silenzio e lanciano un invito alla riflessione. Lo fanno con un post sui social per segnalare non solo il disagio peraltro doloroso di aver subito per l’ennesima volta dei danni consistenti, ma la china pericolosa intrapresa da un fenomeno più complesso e diffuso, quello dei vandalismi. La ricetta per contrastarlo al meglio è l’educazione con iniziative capaci di intercettare i bisogni e i problemi presenti nella società. In tal senso può essere d’esempio il progetto delle Comunità Educanti attivato proprio nella frazione cavrigliese insieme ad Arci e ad altre realtà tra cui l’amministrazione comunale.

"Un primo passo – affermano i referenti dell’associazione – per costruire qualcosa di ripetibile anche per altre amministrazioni. Spesso però il problema di questi progetti è la continuità" e per questo occorre sostenere le esperienze associative "che hanno a cuore i cittadini e la loro salute – proseguono – e per le quali è fondamentale e necessario il supporto delle istituzioni locali". E rivendicano la loro funzione sociale nel territorio valdarnese, dove gestiscono il circolo velico con una scuola vela federale, gruppi che praticano canoa, Sup e windsurf con istruttori formati e dispongono di una dragon boat acquistata grazie al contributo del municipio di Cavriglia.

Il fiore all’occhiello della Rugiada, che conta 130 soci, è lo sport senza barriere "superando tutte quelle etichette attribuite troppo spesso alle persone provenienti dai servizi di salute mentale. Svolgiamo attività con scuole di vario ordine e grado e associazioni con le quali realizziamo progetti anche per i cittadini di ogni età; promuoviamo dei percorsi di avviamento al lavoro, per persone afferenti ai servizi di salute mentale. Insomma pensiamo si possa dire che ci occupiamo di salute mentale per tutti attraverso la pratica sportiva".