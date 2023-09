Il circolo Arci di Castelfranco Piandiscò vince causa a Publiacqua: "Tariffa di depurazione da restituire"

Il circolo Arci fa causa a Publiacqua e vince ancora. Dopo il primo esito positivo nel 2021 davanti al giudice di pace, stavolta è in appello che il gestore del servizio idrico viene condannato a restituire le somme incassate e non dovute per la depurazione. Ad annunciarlo è il comitato Acqua Bene Comune Valdarno. Il giudice Andrea Turturro del tribunale di Arezzo ha dato così ragione al ricorso presentato dal circolo ricreativo Andrea Perini di Castelfranco Piandiscò, assistito dall’avvocato Sandro Ponziani.

"La disputa - spiega Rossella Michelotti in rappresentanza del comitato - è iniziata nel lontano 2015 con l’invio a Publiacqua e all’Autorità Idrica Toscana da parte dei cittadini di reclami in cui si dichiarava che tale tariffa in base alla legge non era dovuta. Altre strade sono state percorse con il Movimento Consumatori, quali la commissione paritetica regionale ed il ricorso al difensore civico regionale.

Infine si era arrivati anche un esposto alla Procura delle Repubblica di Arezzo. Il Comitato Acqua Bene Comune Valdarno è soddisfatto di questo positivo risultato dopo una lunga battaglia a difesa dei cittadini, resta a disposizione di chi vorrà tutelate i propri diritti e richiedere le somme che Publiacqua negli anni precedenti ha indebitamente richiesto".

La causa aveva preso il via dal ricorso presentato al Giudice di Pace dal circolo, che pur non essendo servito da alcun impianto, aveva ricevuto un addebito per la tariffa relativa alla depurazione. Tale quota era stata richiesta da Publiacqua al circolo Arci e a molti altri utenti non serviti da depurazione, anche retroattivamente. Prima dell’inizio del procedimento il gestore aveva anche sospeso il servizio idrico al circolo, che non aveva pagato le quote di depurazione autoriducendosi la bolletta. Nel 2021 la prima vittoria, con Publiacqua che ha dovuto restituire al circolo Perini quasi 600 euro di somme non dovute, adesso è arrivata invece la conferma in appello. Il Tribunale di Arezzo ha quindi condannato la società a restituire quanto percepito indebitamente, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi giudizio e al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato. "La sentenza - sottolineano dal comitato - assume una particolare importanza, per tutti gli utenti ai quali siano state fatte pagare somme a titolo di depurazione, pur non ricorrendone i presupposti di legge, che potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte".

Francesco Tozzi