Il cinismo ottuso di chi fa soltanto la conta dei like

Non c’è limite all’orrore di questi tempi confusi. Non basta un avviso di chiusura indagini a carico di un automobilista romano a cambiare il corso delle cose. Francesco Sandrelli non c’è più, straziato dalle fiamme che si sono sprigionate dalla sua auto sul raccordo anulare di Roma. Chi poteva, anzi doveva, aiutarlo si è limitato a riprenderlo e a ridicolizzarlo per poi contare i like sui social. Probabilmente l’agricoltore con la grande passione per la pittura si sarebbe potuto salvare con una pronta chiamata ai numeri di emergenza, visto che ha lottato quasi due mesi prima di arrendersi alle gravi ustioni. Chi lo ha ripreso è un vero animale da social, dove niente viene preso sul serio e l’unica chiave di lettura è il cinismo ottuso.