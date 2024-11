Il check-up sulla sanità da salvare

Liste d’attesa, mancanza di medici, di ospedali e di posti letto, concorsi deserti, specializzazioni senza iscritti, mettono a rischio il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione e dei principi fondanti del modello di cura.

La città in questi giorni è al centro dell’attenzione nazionale in tema di salute grazie al Forum Risk Management al Palaffari. Un check-up sulla sanità italiana, paziente che cerca risposte concrete a problemi complessi. Entro il 2025, in Italia andranno in pensione 29mila camici bianchi e 21mila infermieri, senza un sufficiente ricambio generazionale. Oltre ai medici servono figure all’avanguardia come infermiere di ricerca, data manager ed esperti di intelligenza artificiale. La sfida per un sistema sanitario equo, solidale e sostenibile inizia da Arezzo.

Federico D’Ascoli