Il centrosinistra perde un altro pezzo E Brogialdi vince la sfida al femminile

di Federico D’Ascoli

Il centrosinistra perde anche Laterina Pergine, mentre a Capolona la conferma del sindaco di centrodestra Mario Francesconi arriva per un pugno di voti, anche grazie al ‘derby’ tra le due liste progressiste.

Il risultato più netto della tornata elettorale è quello che arriva dal Comune più piccolo al voto, Caprese, dove Marida Brogialdi tocca quote bulgare con oltre l’85% dei voti su Ginevra Dinelli. Ma proprio la terra di Michelangelo Buonarroti è quella in cui il risultato elettorale non può essere attribuito a uno schieramento o all’altro: la candidata è una civica pura, senza caratterizzioni di partito.

Il risultato che farà più discutere è di certo quello del comune valdarnese, il terzo della vallata che passa al centrodestra dopo Montevarchi e Castiglion Fibocchi. Nel 2018 la vittoria di Simona Neri arrivò sul filo di lana: stavolta il ribaltone politico è evidente. Jacopo Tassini ha vinto con il 57,9% dei voti, Michele Gragnoli, candidato del centrosinistra si è fermato al 42,1%. La sindaca uscente (che ieri è stata elogiata per il suo cammino politico in un lungo e affettuoso post su Facebook del fidanzato ed ex parlamentare di centrodestra Stefano Mugnai) sperava in un anno ancora per gestire la sua candidatura bis.

La prefettura ha però stabilito che si dovesse votare quest’anno, nonostante il rinvio del voto a luglio inoltrato per la morte di un candidato nel 2018. E così le fibrillazioni del Partito democratico sulla ricandidatura di Neri hanno allontanato dalla competizione Italia Viva e Azione che hanno preferito astenersi dal sostegno di uno dei due candidati. Il tutto nella terra che ha visto crescere Maria Elena Boschi, ex ministro e parlamentare di spicco di Italia Viva ma da tempo residente a Roma dove è stata candidata. Per la vittoria di Tassini esulta invece il centrista Marco Donati di Patto Civico.

A Capolona si è invece rivisto un replay delle elezioni dello scorso anno a Monte San Savino. Bennati aveva vinto di appena 12 voti, questa volta sono stati 14 quelli che hanno consentito a Mario Francesconi di guidare il Comune del Basso Casentino per altri cinque anni. Decisivo anche il risultato del terzo candidato: con 115 voti la lista che sosteneva Andrea Paolini non entrerà in consiglio comunale ma ha eroso qualche voto decisivo ala candidato del centrosinistra Sario Dini.