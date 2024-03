Il centrodestra va da solo. No all’alleanza con i civici a San Giovanni e Terranuova

A San Giovanni, il centro destra, quasi certamente si presenterà per conto proprio e non ci sarà alcun accordo con le liste civiche sangiovannesi. Gli ultimi "abboccamenti" tra i due schieramenti risalgono a qualche giorno fa e non hanno portato a nessun risultato. I civici chiedono, in caso di alleanza, che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si presentino senza simboli. E’ un punto su cui sono irremovibili. Richiesta che non sarà accolta, anche perché ci sono le elezioni Europee di mezzo e il centro destra non ha nessuna intenzione di rinunciare ai suoi elementi identificativi. Se entro la fine della settimana non ci sarà una svolta, al momento assai improbabile, della trattativa – tuttora in stallo – il centrodestra correrà a San Giovanni con una lista unica che racchiuderà i tre simboli e con un candidato che è già stato individuato, ma il cui nome non è stato ancora ufficializzato.

Si sta quindi delineando lo scenario elettorale nella città di Masaccio. Valentina Vadi guiderà la coalizione di centro sinistra, di cui potrebbe far parte anche la lista "Per un’altra San Giovanni", che ha apprezzato l’apertura dell’attuale sindaco ad un progetto politico nuovo che si richiama anche all’area di centro, alla scelta delle migliori competenze e alla volontà di far scendere in pista i giovani. Le liste civiche sangiovannesi dovrebbero invece candidare Lista Vannelli, già presidente di San Giovanni Lab. Nell’Alleanza Civica per San Giovanni anche Azione e Italia Viva, che si presenteranno senza simboli e che sono confluiti nella lista Alleanza Liberal Democratici e Riformisti. Detto del centro destra, si presenterà in totale autonomia pure il movimento 5 Stelle. Il candidato dovrebbe essere Tommaso Pierazzi, attuale capogruppo e coordinatore provinciale dei pentastellati.

Anche a Terranuova FdI, Carroccio e Azzurri sono pronti a presentare la candidatura. Il nome prescelto è quello di Massimo Mugnai, referente terranuovese del movimento Uniti e Unici. Il centrodestra, guarda con attenzione anche a quello che farà Mauro Di Ponte, ma la strada è stata comunque tracciata. Intanto ha deciso di far partire una campagna di ascolto tra i cittadini, puntando l’indice su quello che sta avvenendo, a livello politico, nella cittadina valdarnese. "Sono ormai sotto gli occhi di tutti le problematiche che stanno affliggendo il centrosinistra, incapace di risolverle - ha spiegato il Centrodestra– In tutta questa confusione, la nostra coalizione dimostra invece di essere un gruppo compatto e ricco di persone che si spendono in modo disinteressato per la comunità, con valori comuni e condivisi, che vuole mettere al primo posto le esigenze dei cittadini". La campagna elettorale partirà con una serie di incontri con i cittadini. Questo mese di marzo verranno organizzati alcuni appuntamenti nelle varie frazioni del comune e nel capoluogo per ascoltare la popolazione e farsi raccontare i problemi e le loro necessità, in modo da arricchire il programma elettorale.