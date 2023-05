Il centrodestra di Subbiano per l’alternativa: via agli incontri

SUBBIANO

Il centrodestra di Subbiano da il via agli incontri per la costruzione di una proposta politica alternativa all’amministrazione subbianese del Partito democratico. Ad annunciare le intense attività di organizzazione che si stanno svolgendo in questi giorni, in vista delle prossime elezioni, è l’intera coalizione di centrodestra.

Per avviare il percorso in questi giorni si è riunito il coordinamento comunale dei tre partiti che compongono il centrodestra, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e, nella prossima riunione, si aggiungeranno anche gli amici di Noi moderati.

Il centrodestra ha fatto sapere di essere all’opera per costruire un’offerta politica alternativa e risolvere "i tanti problemi del comune di Subbiano che l’amministrazione attuale a targa democratica e sostenuta chiaramente dal Pd, non è riuscita a risolvere – si legge nella nota – Subbiano è un paese allo sbando senza una guida credibile: troppi errori e troppe incertezze stanno facendo scivolare il comune in una situazione di immobilismo ed incapacità di dare risposte alla cittadinanza".

Alle prossime elezioni la presenza del candidato sostenuto dal centrodestra sarà ben identificabile e riconoscibile, ha annunciato la coalizione, e "non ci sarà modo per soggetti improbabili di rivendicare impropriamente appartenenze non più effettive".

Durante la passata tornata elettorale Subbiano fu il comune con il maggior numero di candidati a sindaco della provincia. Cinque, a partire da Carlo Iannattone, Ilario Maggini, Marinella Sereni, Ilaria Mattesini e Beatrice Benelli.

I cittadini scelsero a sorpresa Ilaria Mattesini come successore di Antonio De Bari, anche se con le prime sezioni scrutinate sembrava che potesse vincere la candidata Beatrice Benelli.