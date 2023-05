Il centrodestra avanza in Valdarno Dopo Montevarchi strappa Laterina

Svolta a Laterina Pergine, Jacopo Tassini è il nuovo sindaco. Il candidato a capo della lista Rinascita si è affermato con il 57,9% delle preferenze sullo sfidante Michele Gragnoli, inchiodato al 42,1%. Un distacco di oltre 400 voti. Dopo Montevarchi e Castiglion Fibocchi, l’ex feudo di Simona Neri è il terzo comune valdarnese a cambiare colore politico. Il centrosinistra, unito in lista #Insieme, ha ceduto il passo ad una lista civica trasversale nata nel centrodestra. L’affluenza definitiva è stata del 55,8%, in calo rispetto al 64,2% del 2018. Tassini trionfa a Pergine, dove risiede, e a Ponticino, battuto palmo a palmo da Bellezza, già leader del centrodestra. Gragnoli è andato forte e Laterina (il paese di Maria Elena Boschi) e Montalto. "Risultato storico" secondo Fratelli d’Italia, rappresentato in lista dal coordinatore comunale Alberto Ricci. Tra i primi a congratularsi con Tassini Silvia Chiassai: "Complimenti Jacopo - scrive su Facebook - Dopo 70 anni anche a Laterina i cittadini hanno scelto l’alternanza". Nel nuovo consiglio 8 seggi andranno a Rinascita, 4 a #Insieme, per la prima volta tra i banchi dell’opposizione. Cinque anni fa Simona Neri prevalse pur al fotofinish, stavolta il centrodestra ha travolto gli avversari.

Francesco Tozzi