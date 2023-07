Il Centro Studi Musicali della Valtiberina vicina alla scuola comunale di Musica di Faenza e ad alcuni studenti ucraini

Arezzo, 10 luglio 2023 – Nelle scorse settimane, dopo le imponenti esondazioni dei fiumi dell'Emilia-Romagna, sono circolate immagini drammatiche dell'evento tra cui quelle che documentano i danni subiti dalla Scuola Comunale di Musica "Giuseppe Sarti" di Faenza.

Impressionante vedere strumenti, sale, attrezzature devastate in qualche caso in maniera irrecuperabile, e inevitabile sentire la vicinanza e il coinvolgimento nei confronti di una scuola di musica che come il Centro Studi Musicali della Valtiberina ha destinato nel tempo notevoli risorse all'acquisto di strumenti e attrezzature musicali, per fornire una didattica di qualità a vari livelli, compreso quello avanzato.

Da qui la decisione di devolvere un piccolo contributo di 300€ all'Associazione Amici della Sarti che sta raccogliendo fondi per la ricostruzione della dotazione strumentale della scuola e la sua ripartenza.

Questo piccolo gesto si affianca ad altre analoghe iniziative di solidarietà che la nostra scuola ha già messo in atto nei confronti di alcuni studenti profughi provenienti dall'Ucraina ai quali negli ultimi due anni sono stati offerti corsi gratuiti e sono stati messi a disposizione strumenti per lo studio della musica.