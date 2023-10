Il centro storico si rinnova. Connessioni più veloci. La mappa degli interventi

Digitalizzazione e ottimizzazione dei servizi, sostenibilità, decoro urbano. È con questi obiettivi che sono partiti i nuovi lavori nel centro storico. Si tratta di sostanziali interventi al sistema elettrico resi possibili con gli investimenti di E-Distribuzione ed i fondi Pnrr. Un investimento di circa 300mila euro che si somma a quelli conclusi in primavera da quasi mezzo milione di euro per il potenziamento di linee e cabine sempre nel centro storico di Cortona. Nel dettaglio, spiegano da gruppo Enel "i tecnici dell’azienda elettrica realizzeranno una nuova dorsale di media tensione, completamente interrata e senza alcun impatto ambientale, tra via Severini e via del Palazzone". Una linea sotterranea di nuova generazione, che sarà lunga 600 metri e che collegherà le direttrici esistenti "Camucia" e "Pierle" con una richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. I lavori di scavo, che consentiranno di eseguire le opere propedeutiche alla posa del nuovo cavo, interessano proprio in questi giorni in primis l’area di via Severini che è stata chiusa al traffico. Una interruzione della circolazione prevista fino al 21 novembre, con riapertura del transito nei giorni di sabato e domenica e durante il "Ponte di Ognissanti", dal 30 ottobre al 2 novembre. Durante la chiusura al transito di via Gino Severini, i veicoli stanno procedendo lungo il percorso alternativo, ovvero la centralissima via Nazionale, piazza Repubblica e via Roma, con la sospensione della disciplina della Ztl Rossa.

Una volta terminato l’intervento su via Severini i lavori si sposteranno nella zona di via del Palazzone. Una volta che la dorsale sarà predisposta, seguiranno le attività per la messa in esercizio del nuovo assetto del sistema elettrico che potrebbero richiedere alcune interruzioni temporanee che saranno concordate con gli uffici tecnici del Comune. "L’investimento- spiega ancora E-Distribuzione - porterà valore aggiunto per tutta la comunità di Cortona in termini di automatizzazione del sistema elettrico, efficienza dell’alimentazione elettrica, abilitazione di servizi innovativi legati all’elettrificazione dei consumi".