Il centro sportivo e il borgo fantasma sotto i riflettori della tv

Cavriglia sotto i riflettori dei media nazionali. Ieri mattina una troupe della trasmissione "L’Aria che tira" di La7 ha realizzato un servizio sul campo da golf di Valle al Pero, che verrà ampliato a 18 buche. L’attenzione verso il comune delle miniere sta crescendo per via degli ingenti finanziamenti derivanti dal Pnrr che l’amministrazione comunale è riuscita a intercettare, pur essendo un centro di piccole dimensioni. "Il restyling della Club House - ha dichiarato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni - la creazione di una nuova viabilità di accesso e la trasformazione del percorso da 12 a 18 buche finali, consentirà all’impianto sportivo di divenire appetibile anche per le gare internazionali, convogliando a Cavriglia un flusso di sportivi e di turisti che, assieme agli altri interventi già programmati nella stessa porzione di territorio, rappresenteranno un volano per l’economia locale e per la crescita dell’offerta occupazionale". Giovedì a collegarsi in diretta con Cavriglia è stata Tiziana Panella, conduttrice di "Tagadà", programma in onda nel pomeriggio di La7.

Il sindaco, in questo caso, ha accompagnato i giornalisti per le vie abbandonate del borgo di Castelnuovo d’Avane, mostrando ai telespettatori il paese fantasma che rinascerà grazie ad un maxi finanziamento di 20 milioni di euro. Oltre alla rinascita di Castelnuovo e alla trasformazione del campo da golf, dall’Europa arriveranno 2 milioni e 400mila euro per la realizzazione dell’ospedale di comunità, oltre a 720mila euro per la nuova mensa di Castelnuovo, 760mila euro per il completamento del restyling della Palazzina della Memoria, 190mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali. In tutto quasi 29 milioni di euro. "E’ ovvio - ha spiegato Degl’Innocenti o Sanni - che una tale mole di interventi e di erogazioni economiche, legati a progetti di elevata portata, richiami a Cavriglia l’attenzione di organi di informazione nazionali desiderosi di documentare l’attività di un comune tanto virtuoso quanto di medie dimensioni".