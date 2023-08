Il centro sinistra di San Giovanni “promuove” quattro anni di giunta Vadi

Arezzo, 07 agosto 2023 – Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di San Giovanni, Massimo Tanzi, a nome del gruppo di centro sinistra, ha fatto un intervento sullo stato di attuazione del programma elettorale, come sintesi dell’avanzamento degli obiettivi strategici che sono stati comunicati nel Dup, il Documento Unico di Programmazione. Si tratta di uno strumento che contiene le linee guida per la programmazione delle politiche e degli interventi delle pubbliche amministrazioni. Gli obiettivi strategici rappresentano la traduzione ufficiale delle promesse elettorali, vengono letti nel primo consiglio comunale e ne viene monitorata l’attuazione nel corso della legislatura. A quattro anni dall'insediamento, la giunta Vadi ha prodotto un documento ufficiale, allegato al Dup, che spiega meglio il collegamento fra le promesse e le azioni fatte.

Il consigliere Massimo Tanzi, analizzandolo, ha sottolineato come, in soli quattro anni, l'esecutivo sia andato ben oltre le promesse, nonostante pandemie, guerre e crisi energetiche. "Ad un anno dalla fine del mandato, inizia la stagione dei bilanci per una corretta valutazione delle attività svolte ed anche la possibilità di realizzare le giuste correzioni che potranno attuarsi nel tempo rimante - ha spiegato nel suo intervento - Da una lettura attenta del documento, elaborato con certosina precisione e puntualità, si evince che ogni punto del programma ha avuto attenzione, realizzazione in corso o attuazione completa ed che sono state anche prese iniziative non previste dal programma e per le quali si è presentata l’opportunità".

" I fatti riportati, che si riferiscono ai quattro anni trascorsi della presente consiliatura, si sono attuati in un tempo molto particolare con scenari inaspettati anche su scala globale, che hanno presentato criticità ed esaltato la loro influenza nel pensiero sociale, economico, politico imprimendo allo sviluppo mondiale una velocità inusitata. Occorre pertanto, a mio avviso, contestualizzare ed evidenziare alcuni fattori che si sono presentati e che hanno avuto profonde ripercussioni nell’operato della nostra amministrazione, orientando la parte politica verso scelte oculate e stimolando nello stesso tempo una crescita di efficienza della struttura operativa", ha aggiunto Tanzi.

Tre gli aspetti analizzati: le attività intraprese dalla precedente amministrazione di centro-sinistra a guida Viligiardi, l'emergenza Covid e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Per quanto attiene all’eredità della precedente amministrazione - ha spiegato Tanzi - vogliamo segnalare l’assoluta condivisione degli obiettivi e delle attività intraprese, in rispondenza ad una precisa visione della città che caratterizza la nostra amministrazione. Perfezionamento e conclusione degli accordi per la realizzazione di insediamenti produttivi sull’area Sant’Andrea operati ed in corso di ampliamento da parte della multinazionale ABB, collocabili nel contesto di una società green, basata su energia da fonti rinnovabili. E questo non è un caso, ma una scelta di campo, che ci distingue da chi, per esempio, elimina zone verdi per favorire insediamenti consumistici".

Tanzi ha poi ricordato il collegamento con il quartiere Oltrarno mediante la passerella ciclo-pedonale in corrispondenza di Ponte Ipazia , nell’ambito della convenzione con Autostrade per il disagio legato alla realizzazione della terza corsia e interventi che hanno migliorato la circolazione, come le piste ciclabili nel quadro dell’accordo con RFI a ristoro del disagio legato alla movimentazione delle terre TAV. "Di chi il merito? Non millantiamo meriti, ma sottolineiamo l’opportunità che è stato colta e portata avanti, con l’impiego di energie fornite comunque dalla macchina comunale, notoriamente carica di impegni anche per la sola parte corrente - ha precisato il consigliere - Su questo argomento ci preme evidenziare il notevole sforzo organizzativo della stessa macchina con arrivo di personale capace e motivato; sempre nel quadro degli impegni di programma non può passare inosservato il processo di informatizzazione in corso di implementazione che porterà enormi benefici in termini di efficienza a vantaggio dei cittadini".

Nel corso della legislatura si è abbattuta l'emergenza sanitaria. "La macchina comunale ha retto all’impatto, anche se qualcuno poteva nutrirne dubbi - ha detto Tanzi - La politica ha saputo indirizzare le risorse e motivare il personale che ha risposto conformemente alle necessità. Di fatto però l’emergenza ha creato un vuoto nelle attività di programmazione per i due anni dell’emergenza, facendo sentire ancora oggi significative ripercussioni. Nonostante questo - ha proseguito - il quadro delle realizzazioni è molto lusinghiero. In questo periodo, per precisa scelta politica, sono state avviate specifiche attività di progettazione, creando gli strumenti indispensabili per ottenere finanziamenti del periodo post-covid. Allo stato attuale il pacchetto dei finanziamenti ottenuti per opere di immediata o prossima realizzazione ammonta ad oltre 30 K€. Siamo usciti dall’emergenza più forti di prima, facendo tesoro dello stato di necessità e trovando elementi di crescita".

"Per quanto riguarda il contesto dei finanziamenti del PNRR, si sente dire che sono piovuti dall’alto senza merito dell’amministrazione. Il quadro dei finanziamenti europei - ha spiegato l'esponente di centro sinistra - prevede non solo risorse a fondo perduto, ma anche prestiti che comportano una loro restituzione a carico delle singole nazioni beneficiarie. Comunque un finanziamento, di per sé, rappresenta per la comunità un costo differito di cui si dovranno far carico le prossime generazioni, pertanto rende necessario un responsabile innalzamento del livello di attenzione nella sua gestione. Spendiamo un debito per i nostri figli, dobbiamo assumercene la responsabilità - ha detto Tanzi - Aver partecipato ai bandi ed ottenuto finanziamenti, significa aver contratto un impegno socialmente e politicamente rilevante e di questo siamo pienamente coscienti".

Il consigliere di centro sinistra ha ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione fondi per tutte le amministrazioni che sono in condizione di poter realizzare progetti veri; per questo occorre a tempo debito avere sviluppato tali progetti. "E qui sta il merito della nostra amministrazione. Avere idee e documenti progettuali da inserire nel quadro PNRR - ha concluso - Non tutte le amministrazioni infatti sono state capaci di tanto, e non si venga avanti con la favola della volpe e dell’uva. Chi ha avuto idee ha trovato i soldi per operare. Queste risorse rappresentano una occasione unica, irripetibile a breve, motivata nel quadro di ripresa economica necessaria per un futuro degno di cittadini liberi. E’ un treno che passa una sola volta. Essere stati in condizione di salire su questo treno non è un evento casuale o fortuito: è frutto di idee e di impegno di buon governo. Chi ha perso questo treno, ironia della sorte, dovrà comunque restituire, anche se indirettamente i soldi del biglietto mancato".