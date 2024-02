Il centro dei tavolini è ancora salvo. Da Roma arriva un’altra proroga

Tavolini e bersò fuori da ristoranti e bar fino a dicembre. Lo conferma la proroga al provvedimento temporaneo scattato nel periodo della pandemia. Sarà così ancora per la stagione che da Pasqua aprirà le porte alle giornate cariche di luce e temperature miti. Primavera che porta con sè la tendenza a pranzare all’esterno, così come il rito dell’aperitivo e quello della cena. La proroga è decisa a livello nazionale, legata al pressing della Confcommercio. Per l’esattezza è legata all’approvazione definitiva della norma contenuta nella legge sulla Concorrenza che stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2024 del regime di semplificazione su dehors e tavolini all’aperto.

Nel 2022 le Concessioni di suolo pubblico rilasciate dal Comune per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività commerciali e artigianali del settore alimentare sono state 178 (74 permanenti e 104 temporanee). Adesso sono in fase di elaborazione i dati del 2023. Ma per le nuove concessioni, il Comune punta a criteri chiari: "Tutto dovrà essere armonizzato e corrispondere a uno stile ordinato, in linea con il contesto nel quale si inserisce", avverte l’assessore Simone Chierici (nella foto). Della serie: niente fughe in avanti con tavolini e sedie sulle gradinate di luoghi strategici del centro storico o nelle piazzette più suggestive che, nei piani di Palazzo Cavallo, devono restare "territorio" (quasi) esclusivo dei turisti e degli aretini a passeggio.