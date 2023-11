"Il cavaliere del Viva Maria". Il libro di Nocentini

Il libro di Stefano Nocentini "Il cavaliere del Viva Maria: Arezzo contro Napoleone" verrà presentato oggi alle 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino. A dialogare con l’autore sarà Franco Cristelli, a sua volta autore di contributi sul tema. L’evento è organizzato dalla Società storica aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo e sarà coordinato da Luca Berti. Il libro ricostruisce in modo nuovo, sulla base della documentazione pubblicata in appendice e in parte inedita, le vicende del Viva Maria, il moto insurrezionale anti-francese che, scoppiato nel maggio 1799 in una Arezzo occupata dai transalpini, dilagò rapidamente in tutto il Centro Italia. Secondo l’autore, infatti, l’insorgenza dal suo iniziale carattere di moto ‘legittimista’ e filo-lorenese si evolvette rapidamente "divenendo una manifestazione di autodeterminazione popolare che si auto-legittimava attraverso l’immagine della Madonna del Conforto". In anticipo sui tempi, il moto guidato dal patriziato aretino venne in contrasto con tutti i ‘poteri forti’ dell’epoca e sacrificato sull’altare dell’ordine costituito. Il titolo è ispirato dalla figura del marchese Giovanni Brozzi (1765-1831), uno dei protagonisti dell’insurrezione. Stefano Nocentini, di origini aretine, è laureato in Fisica ed ha lavorato per aziende multinazionali in Italia e all’estero come dirigente d’industria.