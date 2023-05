"Il cavaliere azzurro", la natura e la geometria umana in mostra

Domenica di mostre. Fino al 27 maggio il Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo, ospita "Il cavaliere azzurro", mostra personale di pittura di Antonella Cedro a cura di Danilo Sensi.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 10,30 alle ore 18, all’interno del percorso museale. Oggi alle 16, l’inaugurazione ufficiale.

Artista anticonformista e dissacrante, Antonella Cedro torna a esporre a distanza di alcuni anni nel Palazzo della Fraternita dei Laici: in mostra una ventina di opere tra pitture e sculture, come sempre in bilico tra figurazione e astrazione, in cui l’universo dell’autrice si popola di simboli e figure "aliene", come ama definirle lei.

L’indagine tra Uomo, Natura e Ambiente è alla base di "Panysm - (Wo)Man Through Nature", collettiva fotografica delle cinque artiste Andrea Lisa Papini, Silvia Pannella, Mara Giammattei, Flavia Gramaccioni e Susanna Caperdoni nata da un’idea di Fabio Mori, e con la curatela di Gemma Bui e Andrea Lisa Papini, in programma da oggi a mercoledì 7 giugno alla Casa dell’Energia di Arezzo. La Mostra è realizzata con la collaborazione delle Associazioni Collettivae Aps, Simposio di Ipparchìa Aps e Terra di Arezzo Aps; la Media Partnership è di Weare Lifestyle Magazine Arezzo. Le stampe fotografiche sono a cura di Luca Maltinti Guidi, quelle promozionali di Tipografia Basagni. Il Vernissage è previsto per oggi alle 18 in Via Leone Leoni, 1.

Un viaggio per esplorare come Natura, Uomo ed Arte entrano in contatto nel mondo contemporaneo della fotografia.

Fino al 25 giugno la Galleria SanLorenzo Arte di Piazza Bordoni 4, a Poppi, ospita “Umana geometria”, doppia personale di pittura di Linda Aquaro e Simone Geraci a cura di Silvia Rossi. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19, a ingresso libero e gratuito.