"Il cavalcavia in giardino" Gli espropriati Due Mari

Più di duecento person hanno preso parte all’incontro del comitato di via Salvadori. "La Due Mari fa comodo, siamo d’accordo, ma alcuni dettagli possono essere migliorati magari con la partecipazione cittadina" ha spiegato Stefano Tiberi che presiede il comitato. Sono quasi 500 gli espropri, tante le storie di chi oggi si sente impotente davanti ad un progetto di cui era all’oscuro. La casa dei sogni. Sacrifici, difficoltà nella ristrutturazione e poi, dopo due anni, a gennaio, erano finalmente entrati. "Ho visto il vostro nome sui media locali, vi espropriano" l’avviso arrivato.

"Sapevamo che un pezzo del giardino era vincolato alla costruzione della Due Mari, ma nessuno ci aveva parlato di un cavalcavia e di un cambio di viabilità" spiega Daniele Materazzi. Ha acquistato la casa, sta pagando un mutuo, di fronte al campo da calcio del San Marco. "Il progetto prevede la costruzione di un cavalcavia lungo tutto il giardino, la vista dalle finestre sarà sui piloni. E poi via le siepi, via il cancello, un giro enorme per entrare. I lavori per la Due Mari sono accettabili, questo no. Per noi è stato uno choc. A queste condizioni non avremmo comprato".

"Ci abbiamo investito tutta la nostra vita, il valore è dimezzato. Ci è crollato il mondo addosso". Non solo abitazioni. Nel progetto sono coinvolte anche aziende di San Marco. "Non hanno pensato ad una viabilità interna. Così ci uccidono" tuona Daniele Giuliattini di San Marco Legna in via dè Frati. "Ogni giorno almeno dieci autotreni arrivano ed escono dalla mia azienda, non è pensabile possano transitare nella stradina fatta per i residenti. E’ impensabile anche allargarla, è fiancheggiata da case. Fateci lavorare".

Sempre in via Salvadori la villetta di Paolo Menichelli "Rischia di essere inglobata nella colata di cemento. Il progetto espropria il terreno di fronte a casa, adibito a parcheggio di due auto, e la parte dietro con un un piccolo giardino. Davanti sorgerà il cavalcavia. La casa finirà dentro uno svincolo. A ottobre ho finito di pagare un mutuo ventennale, l’avevamo costruita a nostra misura, un piano in previsione della vecchiaia. Ci viviamo con le nostre due figlie. Se oggi vale 300 domani il suo valore sarà 100, e poi chi la vorrebbe mai comprare? Senza contare il rumore e lo smog. Non hanno informato nessuno, il progetto era solo sul sito dell’Anas.

Dieci anni fa il progetto faceva passare la nuova viabilità dove ora è la strada. Farò quanto possibile per difendere la mia casa". Spostandoci verso la collina di Sargiano tra le tante storie, troviamo quella di Stefano Parati. "Per aprire l’accesso a noi, che rimarremmo isolati, il progetto prevede la realizzazione di una strada a S dalla rotatoria, per poi salire; distrugge ottanta olivi ed entra in giardino. Spariscono e il garage di mia figlia, il cancello, il pozzo, una tettoia. Tutto questo per agevolarci" sorride. "Certo la Due Mari è un’opera fondamentale. Ma tutto questo è eccessivo.